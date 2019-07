Sophie Hinners wint 1,45m Outdoor Gelderland: ‘Hij is niet het snelste paard’

De onbekende Duitse Sophie Hinners zette zich in één klap op de kaart door gisteren de Big Tour 1,45m proef op Outdoor Gelderland te winnen. Haar zege kreeg een Nederlands tintje want de 21-jarige amazone is sinds een jaar in dienst van Stal Hendrix in het Limburgse Baarlo en berijdt sindsdien ook de elfjarige Vittorio (v. Valentino DDH) waarmee ze de proef won.

Sophie Hinners is met een goede periode bezig want nog maar een paar weken geleden won ze de reservetitel op het Duits kampioenschap springen voor amazones. In Arnhem reed de Duitse zich opnieuw in de kijker door met Vittorio de Nederlandse springtop in het 1,45m op achterstand te zetten.

‘Niet het snelste paard’

“Eigenlijk is hij niet het snelste paard dat erbij loopt, maar we hadden een goed ritme te pakken en ik heb geprobeerd zo scherp mogelijk te draaien”, vertelt Hinners. “Het is voor het eerst dat we een direct op tijd op dit niveau winnen. Dit is voor mij ook pas de tweede driesterrenwedstrijd. Het zou mooi zijn als we er in de Grote Prijs nog een keer vooraan bij zitten. Maar het is al geweldig om hier te rijden. Super faciliteiten, een mooie piste.”

‘Heel talentvol en voorzichtig’

Willem Greve was met een derde plaats op de negenjarige Faro (v. Calvaro) de beste Nederlander in de proef. Greve vertelt over Faro: “Een paard dat echt stappen maakt. Heel talentvol en voorzichtig. Nu nog volwassen worden en het spelletje goed leren meespelen, vandaar dat ik hem vanavond ook sneller reed. Hij kan mooi in de schaduw lopen van mijn Grand Prix-paarden, zoals Carambole. Die rijd ik morgenavond en in de Grote Prijs. Als de vorm goed is, dan mogen we van start in de landenwedstrijd van Aken, hét evenement voor de springruiters. We kijken wel hoe het evalueert. Carambole moet zelf aangeven of hij er aan toe is. Zondag weten we meer.”

