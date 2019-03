Staut pakt tweede ronde GCL, Shanghai Swans winnen League etappe

Kevin Staut greep zojuist de tweede ronde van de Global Champions League in Doha. De Fransman zette in de direct-op-tijd 1,55m/1,60m rubriek zijn concurrenten op achterstand. De Shanghai Swans pakten de eerste etappe in de teamstrijd. Maikel van der Vleuten presteerde goed en belandde in de top twaalf.

Staut stuurde Viking d’La Rousserie (v.Quaprice Bois Margot) rond in 72,16 seconden en pakte daarmee de overwinning. Enkel Jos Verlooy dook met de Emerald-zoon Igor onder de tijd van de Fransman, maar een fout gooide roet in het eten voor de Belg.

Top van het klassement

Ben Maher en de KWPN’er Explosion W (v.Chacco-Blue) kwamen met 72,33 seconden net tekort om Staut van de troon te stoten en eindigden als tweede. Bertram Allen maakte het podium compleet met Harley vd Bisschop (v.Dulf vd Bisschop). De Ier is in vorm; Allen won op vrijdag al de hoofdrubriek en mocht vandaag als derde opstellen. Maikel van der Vleuten finishte met Idi Utopia (v.Quasimodo Z) in 79,35 en dat leverde nog een twaalfde prijs op voor de Nederlander.

Shanghai Swans

Na twee rondes waren het de Shanghai Swans die de eerste etappe van de Global Champions League op naam zetten. Ruiters Daniel Deusser (Calisto Blue) en Pius Schwizer (Cortney Cox) hielden in beide rondes de nul op het scorebord en pakten de eerste 30 punten voor hen team. Bertram Allen en Frank Schuttert’s team Valkenswaard United staat tweede en New York Empire met teamleden Scott Brash en Hans Dieter Dreher staat derde.

Bron: Horses.nl