Sydney Shulman geeft zichzelf verjaardagscadeau

Op haar 26ste verjaardag won Sydney Shulman gisteren de 1,45m-rubriek op het Winter Equestrian Festival in Wellington. De amazone die voor Israël aan de start komt, stuurde Azilis Du Mesnil (v. Tinka's Boy) een tiende sneller over het parcours dan Adrienne Sternlicht met Cadans Z (v. Carosso VDL). “Dit is absoluut een van de betere verjaardagen", concludeerde Shulman.

Tegen het einde van de rubriek reed Sydney Shulman met elfjarige merrie Azilis Du Mesnil de winnende tijd van 30,765 seconden. De combinatie zette de trend van afgelopen jaar door, toen ze regelmatig in de top van de U25 klassementen terug te vinden waren. Shulman werd ten de winnares van de U25-serie. Gisteren werd de amazone 26 jaar en is U25 af, maar is het winnen niet verleerd.

Kraut derde met Verdi-dochter

Op een tiende achterstand werd Adrienne Sternlicht met de twaalfjarige merrie Cadans Z tweede. Het paar klokte 30,80 seconden. Op de derde plek kwam opnieuw een amazone, Laura Kraut die op de Verdi TN-dochter Fleurette een tijd van 31,23 seconden realiseerde.

KWPN’er Excellent

De top vijf werd volgemaakt door Peter Lutz op de KWPN’er Excellent (v. Cicero Z van Paemel) en Fabio Leivas da Costa met de Verdi TN-zoon Verdi O’Merveilles.

Bron Persbericht WEF Wellington