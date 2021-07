Team Israël voor Olympische Spelen bekend

De Israëlische hippische bond heeft het springteam bekend gemaakt voor de Olympische Spelen in Tokio. Israël moet het stellen zonder hun topruiter Daniel Bluman. Een registratieprobleem bij de FEI van zijn KWPN-merrie Gemma (Luidam x Unaniem) zorgde ervoor dat de Olympische droom van de ruiter in rook is opgegaan.