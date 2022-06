TeamNL springen loot zesde startpositie in Aken

Onder leiding van Bondscoach Jos Lansink gaat het Nederlandse springequipe vanavond als zesde van start in de prestigieuze Nations Cup in Aken. Sanne Thijssen bijt het spits af met haar Nabab de Reve-zoon Hi There. Acht landen gaan de strijd aan. Om 19.30 uur begint de Nations Cup op de Aachener Soers met Groot-Brittannië op pole position.

Johnny Pals is met Charley (v. Calido I) de tweede ruiter voor TeamNL, gevolgd door Jur Vrieling met Long John Silver 3 (v. Lasino) en Harrie Smolders is de slotruiter met Bingo du Parc (v. MyLord Carthago). Na het winnen van de Nations Cup in Rotterdam vorige week, is het team van Jos Lansink weer gebrand op een goede prestatie.

De Britten openen het bal, gevolgd door Frankrijk, Zwitserland, Brazilië, Duitsland, Nederland, titelverdediger USA en tot slot België.

