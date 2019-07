Tim Lips vierde na dressuur in SAP-Cup Aken

Op het CHIO in Aken werd vanmiddag de dressuur voor de CCIO4*-S verreden en Tim Lips eindigde daarin als vierde. Ingrid Klimke staat bovenaan in de SAP-Cup na het eerste onderdeel voor Michael Jung en Laura Collett.

Klimke scoorde met SAP Hale Bob (v.Helikon xx) 79,31% in haar proef en pakte met 20,70 strafpunten de leiding in het klassement. Jung en fischerChipmunk (v.Contendro I) kwamen tot een percentage van 78,54 en staan met 21,50 voorlopig tweede. Het Duitse team staat ook aan de leiding in de CCIO4*-S landenwedstrijd voor Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland.

Lips

Op een voorlopige derde plaats staat de Britse Collett en haar London (v.Landos) Het duo zette een score neer van 77,15% en sluiten met 22,90 strafpunten de top drie af. Tim Lips en Bayro (v.Casantos) doen goede zaken na het eerste onderdeel. Lips noteerde 23,20 strafpunten na een dressuurproef die gewaardeerd werd met 76,81%. Met dit resultaat staat de Nederlander voorlopig vierde. Het tweede onderdeel, het springparcours, begint vanavond om 17:45 en morgen start om 09:30 de cross.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl