Todd Minikus en Alberto Michan openen WEF 2 met zeges

De eerste dag van WEF 2 in Wellington stond in het teken van nationale rubrieken. De twee 1,40m hoofdrubrieken werden gisteren een prooi voor Todd Minikus en Alberto Michan. Minikus won op Napoleon Of Picobello (v. Nabab de Reve) de eerste groep, Michan was met Cosa Nostra (v. Conthargos) de beste in de tweede groep.

Tod Minikus heeft zijn ritme gevonden met de negenjarige Napoleon Of Picobello. “Ik heb nu drie 1,40m rubrieken op rij gewonnen”, vertelt de Amerikaan. Negen maanden geleden nam hij de teugels van de Zangersheide hengst over van Molly Ashe. Gisteren was hij in het Twee Fasen parcours een seconde sneller dan Laura Chapot met Thornhill Kate (v. Courage II).

‘Super in vorm’

Alberto Michan stuurde de elfjarige Cosa Nostra na een wel verdiende vakantie weer voor het eerst weer de ring in. Hij kwam met de Oldenburgse merrie er weer als winnaar uit. Michan: “Ze voelde super in vorm, nu op naar de 4* en 5* parcoursen straks in Wellington.” Achter Michan werd Sarah Hubbard op een seconde tweede met de BWP’er Latino van de Looise Heide (v. Cantos).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF Wellington