Tops-Alexander en Laurie als individuele deelnemers verder op OS

Na de uitsluiting, dinsdag, van Jamie Kermond uit de Australische Olympische ploeg, mogen Edwina Tops-Alexander en Katie Laurie deelnemen aan de individuele springwedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio. De 36-jarige Kermond testte positief op cocaïne en is daardoor voorlopig geschorst in de paardensport.

Eerder had de meereizende reserve Rowan Willis zich al teruggetrokken voor de Olympische Spelen. Met het wegvallen van teamlid Kermond had Australië geen team meer. Nu is er besloten dat toch de twee overgebleven ruiters mogen starten in Tokio.

Chef de Mission, Ian Chesterman, heeft de beslissing toegejuicht om Tops-Alexander en Laurie aan de Spelen te laten deelnemen. “We zijn erg blij met het nieuws voor onze twee overgebleven springruiters, die met spanning hebben gewacht op de bevestiging van hun deelname aan de Spelen”, aldus Chesterman. “Edwina en Katie hebben allebei heel hard gewerkt om hun plaats in het Australische team te verdienen en we zijn blij dat ze de kans krijgen om hun Olympische aspiraties in de arena van Tokio waar te maken.”

Voor Edwina Tops-Alexander zijn de Olympische Spelen in Tokio haar vierde Spelen. Voor Katie Laurie wordt het haar debuut.

