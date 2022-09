Trakehnen en Hannover winnen goud bij vijf- en zesjarige eventers op BuCha Warendorf

De vijf- en zesjarige eventers liepen gisteren hun cross op het Bundes Championat in Warendorf. De Hannoveraanse merrie Dinathia (Diacontinus x Natiello xx) was met een 9,3 de beste zesjarige. Bij de vijfjarigen won de Trakehnerhengst Sturmpfeil (Under Fire x Sixtus) ook met een 9,30. In de tweede groep waren de Hannoveraners Best Buddy (Blockbuster x Cascadello I) en Dream Worker (Diacontinus-Contendro I) de besten met een 9,0.

Sara Algotsson Ostholt stuurde de schimmelmerrie Dinathia overtuigend naar de zege bij zesjarige eventers. De dochter van Diacontinus kreeg een individuele score van 9,5 voor galop en galoppeervermogen, voor springmanieren, techniek en gedrag op de sprongen eveneens een 9,5, voor rijdbaarheid kende de jury een 8,5 toe en voor algemene indruk en type als eventingpaard opnieuw een 9,5. Zo kon de door Werner Kaiser gefokte merrie, eigendom van zowel de ruiter als de Chevau AB, de overwinning in het deelnemersveld van 23 combinaties niet ontnomen worden.

Andreas Dibowski kwam met de Holsteiner Lillet (Livello x Calido I) op de tweede plaats met een eindscore van 9,2. De kampioene van vorig jaar is gefokt door Morena Petersen en in eigendom van BG Irenenhof in Döhle. Sophie Leube galoppeerde naar de derde plaats op Trakehner Isselhook’s Asaro (Hirtentanz x Heraldik xx) met een score van 9,1.

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen stonden 52 paarden op de startlijst en de groep werd in tweeën gesplitst. Jerome Robine won de eerste groep met de Trakehner hengst Sturmpfeil met de hoogste score van 9,3. De hengst werd in 2019 in Neumünster gekeurd en legde zijn 100-dagen test af in Polen. Jerome Robine rijdt hem pas sinds dit jaar. Strumpeil won in juli het zilver op de Trakehner kampioenschappen.

Achter het duo kwam de OS-ruin Cooper (Comilfo Plus Z x Caretino) onder zijn eigenaar Jan Büsch. Ze kregen allebei een 8,9. In de tweede sectie won Anna Lena Schaaf met de Hannoveraan Best Buddy. Zij deelden de eerste plaats met Dream Worker (Diacontinus-Contendro I) onder Fouaad Mirza. Beide combinaties kregen een score van 9,0.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Zuechterforum