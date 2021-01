Twee KWPN’ers openen WEF 3 met zeges

De nationale 1,40m rubriek waarmee week drie van het World Equestrian Festival in Wellington gisteren werd geopend, was in twee groepen verdeeld. In beide groepen kwamen KWPN'ers op kop. Darragh Kenny won met Cicomein VDL (v. Chacco-Blue) de ene groep. De Plot Blue-dochter Ginger-Blue was onder Ben Maher de beste in de andere groep.

Meer dan 100 ruiters gingen van start in de 1,40-proef. Opgesplitst in twee groepen telde de barrage ieder negen combinaties. In groep 1 reed Darragh Kenny de snelste tijd van 36,036 seconden met Cicomein VDL. De veertienjarige merrie, gefokt door de maatschap Van Esch uit Heeswijk Dinther, is nog geen jaar in handen van de Ier. Kenny: “Ze is super, super competitief, echt voorzichtig en echt makkelijk, en ik geniet echt van het rijden met haar.”

Deusser en Maher

In deze groep werd Daniel Deusser tweede met Newton van het Krekelhof (v. Diamant De Semilly). De derde plaats was voor Ben Maher op Sligo Balou Boy (v. Balou Du Rouet).

‘Ginger-Blue heeft een enorm hart’

Ben Maher pakte de zege in de tweede groep met de door P. Verberne gefokte Ginger-Blue. De Brit finishte in een tijd van 37,329 seconden. “Ik denk dat ze een enorm hart heeft, en ze is heel voorzichtig,” vertelt Maher na zijn overwinning. “Mijn oorspronkelijke plan voor het WEF was om haar al in een of twee van de grotere FEI-rubrieken te laten springen, zoals de CSI3* Grand Prix-rubrieken, maar ik heb het gevoel dat ze nog wat meer tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. Ik denk dat ik vorig jaar maar twee wedstrijden met haar heb gereden, en ik heb het gevoel dat ze nog een beetje ervaring mist.”

Kraut tweede op KWPN’er

Achter Ben Maher werd Laura Kraut in groep 2 tweede met de Ultimo-dochter Calafornia, gefokt door de Radstake in Varsseveld. Kraut reed een tijd van 38,86 seconden. De Amerikaanse pakte ook de derde plaats, nu met Diadem du Thot (v. L’arc De Triomphe) in 39,236 seconden.

Bron Persbericht WEF