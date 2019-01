Tweede zege Adelinde Cornelissen op Jumping Amsterdam

De Lichte Tour-toppers van dit indoorseizoen Adelinde Cornelissen met de hengst Governor (v. Totilas) en Joyce Heuitink met haar Gaudi Vita vochten zojuist opnieuw een duel uit in de kür op muziek. Net als gisteren was de zege voor Cornelissen en de KWPN-hengst en moest Heuitink als tweede aansluiten. Het was heel nipt want Adelinde kreeg 80.500% tegenover de 79.875% van Joyce en de Apache-zoon.