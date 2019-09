Vader en zoon van der Vleuten zetten Madrid in Motion op plek drie na eerste manche

In de eerste manche van de Global Champions League wedstrijd van St. Tropez eindigden Maikel en Eric van der Vleuten voor het Madrid in Motion team op de derde plaats. Geen van de teams wisten in de zware proef de totaalscore op nul te houden. Valkenswaard United kwam met Marcus Ehning en Alberto Zorzi als beste uit de bus met vier strafpunten voor de St. Tropez Pirates van Olivier Robert en Pieter Devos.

Alberto Zorzi en Cinsey (v.Contendro) hielden samen met slechts vijf andere combinaties de nul op het scorebord. Met de vier strafpunten van Marcus Ehning en Pret a Tout (v.Hiram Chambertin HN) en de zeer snelle tijd erbij neemt het team van Valkenswaard United de leiding in de League-wedstrijd. De St. Tropez Pirates, Robert (Tempo de Paban) en Devos (Espoir) kwamen ook op vier strafpunten uit, maar moesten tien seconden in tijd toegeven op Ehning en Zorzi.

Vader en zoon

In St. Tropez vormden vader en zoon van der Vleuten vandaag het team voor Madrid in Motion. Eric noteerde met Wunschkind (v.Casall) vier strafpunten en een tijdfout en Maikel kwam met Beauville Z (v.Bustique) net twee seconden tekort en incasseerde één strafpunt voor tijd. Met een totaal van zes strafpunten eindigde Madrid in Motion als derde in de eerste manche.

Individueel

Naast de teamstrijd werd er ook gestreden voor de individuele prijzen. In het individuele klassement was Scott Brash heer en meester. De Brit klokte met Hello Mr President (v.Comme d’Api JR) een razendsnelle tijd van 66,86 en mocht 15,500 euro in ontvangst nemen. Olivire Perreau en GL Events Venizia d’Aigully (v.Diamant de Semilly) deden er bijna vier seconden langer over en werden met 70,84 tweede. Maurice Tebbel maakte met Don Diarado (v.Diarado) de top drie compleet met een tijd van 71,56. Maikel van der Vleuten en Beauville Z eindigden met de tijdfout nog als achtste in het klassement.

Uitslag team en uitslag individueel.

Bron: Horses.nl