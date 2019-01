Van der Vleuten kaapt zege weg voor de neus van Cristofoletti

In een uiterst spannende barrage van de RAI Amsterdam Prijs hield Maikel van der Vleuten gisteravond laat zijn hoofd koel. Hij stuurde zijn merrie Dana Blue (Mr. Blue) één tiende van een seconde sneller rond dan Michael Cristofoletti op Belony (v. Balou du Rouet) en kaapte zo de zege in het hoofdnummer weg voor de neus van zijn Italiaanse collega. Jur Vrieling vocht met Angelique Hoorn om de derde plaats, die hij met een honderdste voorsprong van de amazone won.

Dertien combinaties hadden het 1,50m-parcours foutloos overwonnen. Kevin Staut ging niet in de barrage van start, maar de overige twaalf ruiters maakten er een boeiende strijd van. Jur Vrieling was de eerste die de hengst VDL Glasgow vh Merelsnest N.O.P. foutloos en snel rondstuurde. Op de dertienjarige zoon van Nabab de Reve klokte hij 35,75 seconden. Maar direct daarna dook Michael Cristofoletti op Belony onder Vrielings tijd door en nam de eerste plek over in 35,10 seconden.

Geen meter te veel

Maar drie combinaties later maakte Maikel van der Vleuten een einde aan de illusies van de Italiaan want op de meet bleek hij een tiende sneller met de rappe schimmelmerrie Dana Blue. Met zijn eigen opgeleide dochter van Mr. Blue reed Van der Vleuten geen meter te veel en gooide alle remmen los op de laatste lijn wat hem de uiteindelijke overwinning opleverde. Want de combinaties na hem konden er niet aan tippen.

Hoorn vlak achter Vrieling

Angelique Hoorn en Pieter Devos doken ook nog onder de 36 seconden. Hoorn reed de Namelus-zoon Brego R’n B sterk rond en eindigde op een honderdste achter Jur Vrieling op de vierde plaats. De Belg Devos pakte de vijfde plaats op Claire Z (v. Clearway) met een foutloze ronde in 35,98 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl