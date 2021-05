Vijf Canadese ruiters op shortlist voor Olympische Spelen in Tokio

De Canadese hippische federatie heeft haar shortlist bekend gemaakt met ruiters die voorgeselecteerd zijn voor de Olympische Spelen van Tokio, die van 23 juli tot 8 augustus zullen plaatsvinden. Vijf ruiters staan op de lijst, maar slechts één zal kunnen deelnemen in Tokio. Het Canadees Olympisch Comité zal zijn ruiter voor 5 juli 2021 voordragen aan het Olympic Organizing Committee.

Canada kan slechts één springruiter laten deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio na de veroordeling van Nicole Walker. De Canadese was positief getest op benzoylecgonine, een bestanddeel van cocaïne, toen ze werd getest tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen in Lima, in 2019. Canada veroverde in Lima een startplaats voor de Spelen in Tokio, maar raakte die kwijt door Walkers veroordeling.

De ruiters die op de Canadese shortlist staan zijn Erynn Ballard, Mario Deslauriers, Tiffany Foster, Eric Lamaze en Amy Millar.

Bron World of Showjumping/Equestrian Canada