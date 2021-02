Vijfde ronde Challenge Cup voor Lucy Deslauriers met Hester

"Hij wist wat ik ging doen voordat ik het deed", was de reactie van Lucy Deslauriers toen ze vannacht overtuigend met Hester (v. Wandor vd Mispelaere) de vijfde ronde van de Challenge Cup in Wellington won. De Amerikaanse was in de barrage bijna een seconde sneller dan haar landgenote Nicole Shahinian-Simpson met Akuna Mattata (v. Quinar).

Grote namen als McLain Ward, Ben Maher, Rodrigo Pessoa en Devin Ryan zaten in de achttien man sterke barrage. Maar ze konden niet op tegen de 21-jarige Lucy Deslauriers. Zij stuurde de 16-jarige BWP’er Hester foutloos in 31,97 seconden naar de zege.

Shahinian op bijna een seconde

Deslauriers stootte met bijna een seconde Nicole Shahinian-Simpson van de troon die als tweede in de barrage met 32,89 seconden de leiding in handen had genomen op de Holsteinse merrie Akuna Mattata. De twee amazones konden hun topklassering vasthouden tot het einde.

Foster op Figor vijfde

De Braziliaan Eduardo Menezes werd met H5 Quintol (v. Quintender) derde in 33,19 seconden. Met 33,44 seconden op de klokken werd McLain Ward vierde op Kasper van het Hellehof (v. Emerald). Tiffany Foster was met de KWPN’er Figor (v. Querly-Elvis) 0,05 seconde langzamer dan Ward en werd vijfde. Figor is gefokt door H.W. van Lindenberg uit Eefde en is een halfbroer van de AES goedgekeurde hengst Denver (v. Berlin).

Meer KWPN’ers in top tien

Devin Ryan en de Zirocco Blue-nazaat Eddie Blue en Ben Maher met de topper Explosion W (v. Chacco-Blue) bleven in de barrage ook foutloos. Voor hen was er de zesde en achtste plaats.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF