Volledige deelnemerslijst van Tokio

De FEI heeft de volledige deelnemerslijst van de Olympische Spelen op de website bekend gemaakt. Ook is het programma met aanvangstijden van de drie disciplines gepubliceerd. Voor de paardensporters beginnen de Spelen op 24 juli met de eerste groep dressuur voor de landenwedstrijd. Aanvang is 17.00 uur, 10.00 uur Nederlandse tijd.

Op vrijdag 23 juli worden de dressuurpaarden gekeurd en de volgende twee dagen staat in het teken van de Grand Prix voor de landenwedstrijd. Op zaterdag 24 en zondag 25 juli beginnen de dressuurruiters op 10.00 uur Nederlandse tijd. TeamNL bestaat uit Edward Gal met Total US (v. Totilas), Hans Peter Minderhoud met Dream Boy (v. Vivaldi) en Marlies van Baalen met Go Legend (v. Totilas). Dinsdag 27 juli is de Grand Prix Special, de finale landenwedstrijd, vanaf 10:00 uur. Op woensdag 28 juli is de Kür op muziek, de individuele finale, vanaf 10:30.

Eventing

De eventingruiters starten op 31 juli met de dressuur. De aanvang is 1.30 uur. Voor Nederland komen Merel Blom met The Quizmaster (v. Albaran xx) en Janneke Boonzaaijer met Champ De Tailleur (v. Quidam de Revel) in actie. De cross staat op 2 augustus op het programma, aanvang om 00.45 uur. Volgens het programma van de FEI wordt op dezelfde dag het afsluitende springparcours verreden. De teamfinale begin om 10.00 uur en de individuele finale, 25 combinaties, begint om 13.45 uur.

Springen

De springruiters beginnen op 3 augustus om 12.00 uur met de individuele kwalificatie. Voor Nederland zijn dat Marc Houtzager en Dante (v. Canturano I), Harrie Smolders met Dolinn (v. Cardento) en Maikel van der Vleuten met Beauville Z (v. Bustique). De individuele finale is een dag later op 4 augustus en dat begint ook om 12.00 uur. De kwalificatie voor het team is op 6 augustus om 12.00 uur en de finale is een dag later en die begint ook om 12.00 uur.

Bekijk hier de deelnemers lijsten en het programma.

Bron FEI/Horses.nl