Voormalig GP-paard Twin Twin RV wint eerste landelijke rubriek JA

Jumping Amsterdam is donderdagochtend van start gegaan met de start van de landelijke springrubrieken. Om 08.30 uur werd afgetrapt met de klasse L, die werd gewonnen door Robbin Robijn en de negentienjarige routinier Twin Twin RV (Calvados x Amethist). Alexandra Schelling won de klasse M en in het Z springen eiste Kimberly Loos de overwinning op. De laatste landelijke rubriek, het ZZ, kwam op naam van Anne-Liza Makkinga.

L-winnaar Twin Twin RV werd in het verleden op Grand Prix-niveau uitgebracht door Jur Vrieling en kwam een aantal jaar geleden bij Robijn onder het zadel. Op Jumping Amsterdam was hij in zowel het basisparcours als in de barrage goed in vorm en kwam als enige met een tijd onder de 30 seconden foutloos onder de finish. Een kleine seconde later finishte de als tweede geplaatste Anouk Tolboom met de Indoctro-zoon Everton. Domique Beukers greept de derde prijs voor haar rit met de Arezzo VDL-dochter Elise.

Schelling wint M

BWP-merrie Gravin van de Dreef (Cartier van de Heffinck x Lys de Darmen) begon haar internationale carrière onder Spanjaard Miguel Alvarez-Buylla Rodriguez en springt nu onder Alexandra Schelling. De combinatie zette een degelijke rit neer in het basisparcours en deed er in de barrage een schepje bovenop, wat hen met 32,07 op de teller de overwinning opleverde. Stijn Testers eindigde met Kojak-dochter Wiske op plaats twee, net voor Bas Moerings en de KWPN-goedgekeurde Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer).

Loos en Katinka L niet te stoppen

Direct na de middag begon de Stal Bosgoed Prijs, voor de klasse Z. Kimberly Loos deed goede zaken door met de negenjarige Katinka L (Vivaldi du Seigneur x Cartier van de Heffinck) aan kop te eindigen in zowel het basisparcours als de barrage. In de barrage klokte de amazone met 33,04 seconden een scherpe tijd en hield Anouk van der Pluijm met Baloubet du Rouet-nazaat Elcapone M daarmee een kleine halve seconde achter zich. De top drie werd hier compleet gemaakt door Jordi van Oosterhout en Fame (v. Kannan).

Diabolo vs. Diábolo

In het zadel van Diarado-zoon Diabolo was Anne-Liza Makkinga haar concurrente Belinda de Graaf een dikke seconde te snel af in de barrage van de klasse ZZ. Daarmee moesten De Graaf en naamgenoot Diábolo, een zoon van Clinton, genoegen nemen met de tweede prijs. Die prijs kreeg ze echter niet cadeau: Thom de Koff zat haar met Indorado-zoon Ferran V op de hielen, maar kwam uiteindelijk net achthonderdste van een seconde tekort.

Bron: Horses.nl