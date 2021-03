WEF 9 Challenge Cup naar Darragh Kenny

De Ierse springruiters domineerden vannacht in Wellington de Challenge Cup week 9. Ze bezetten de eerste vijf plaatsen met als winnaar Darragh Kenny en de in Ierland gefokte Sligo Balou Boy (v. Balou du Rouet). De top drie werd vol gemaakt door Michael Duffy met Jeff Ten Halven (v. Toulon) en Paul O’Shea op Skara Glen’s Chancelloress (v. Chacco-Blue).

Darragh Kenny ging als laatste de barrage in van de 1.55m Challenge Cup. Voor hem hadden al vijf ruiters een foutloos parcours afgelegd. Hij stuurde zijn twaalfjarige Sligo Balou Boy, waarmee hij de dag ervoor al vijfde werd, rond in de winnende tijd van 33,75 seconden.

‘Alles of niets’

“Ik wist dat ik hard moest gaan en alle balken boven moest laten”, zei Kenny na afloop. “Het fijn om als laatste ruiter kunt denken dat je niets te verliezen hebt. Ik heb alles of niets gereden.”

Duffy op ruim een seconde

Met ruim een seconde dook Kenny onder de tijd van zijn landgenoot Michael Duffy door. Duffy had op de Toulon-zoon Jeff Ten Halven een tijd van 34,90 seconden gerealiseerd. Als voorlaatste starter had Paul O’Shea al een poging ondernomen om met Skara Glen’s Chancelloress Duffy’s tijd te verbeteren, maar hij strandde op 35,40 seconden en werd derde.

Smolders een balk

Shane Sweetnam eindigde als vierde met Alejandro (v. Acorado’s Ass) in een tijd van 35,87 seconden. Als eerste in de barrage had Cian O’Connor met de Cardento-zoon Kilkenny de uiteindelijke vijfde tijd (36,24 seconden) op het scorebord gezet. Harrie Smolders moest met Monaco (v. Cassini II) een springfout incasseren en werd 22ste.

Bron persbericht WEF Wellington