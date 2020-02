5*-GP voor McLain Ward en HH Azur

McLain Ward ging er gisteravond in Wellington met HH Azur (v. Thunder van de Zuuthoeve) met de overwinning vandoor in de 5*-Grand Prix. De Amerikaanse ruiter was met 39,858 seconden op de klok goed voor de snelste foutloze rit in de barrage.

De tweede plaats was voor Brian Cournane met Penelope Cruz (v. Ustinov). De Ierse ruiter was met 44,197 seconden op de klok goed voor de langzaamste rit in de barrage, maar bleef naast Ward als enige foutloos.

Sneller

Alex Granato en Darragh Kenny waren allebei nog iets sneller dan Ward, maar liepen beiden vier strafpunten op. Granato kwam met Carlchen W (v. Chacco-Blue) in 38,871 seconden aan de finish en werd daarmee derde en Kenny mocht zich met Romeo 88 (v. Contact vd Heffinck) als vierde opstellen voor de prijsuitreiking.

Uitslag

Bron: Horses.nl