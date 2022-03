Abdel Saïd en Darragh Kerins Grand Prix winnaars in Wellington

Op het WEF in Wellington werden gisteren zowel de 5* als de 2* Grand Prix' gehouden. Abdel Saïd boekte een overtuigende zege met Arpege Du Ru (v. Apache d'Adriers) in de 5*. Darragh Kerins galoppeerde met Eve Jobs' paard Valentino Tuiliere (v. Diamant De Semilly) naar de zege in de 2*. In beide Grand Prix' werden KWPN'ers tweede: Orafina onder Kent Farrington en Jet Blue in handen van Carly Anthony.

Twaalf combinaties vertrokken in de barrage van de 5* Grand Prix waarin McLain Ward als eerste van start ging met Contagious (v. Contagio). De Amerikaan reed een snelle tijd van 39,84 seconden, maar moest een springfout incasseren. Het bracht hem op een uiteindelijk zesde plaats.

‘Merrie heeft zich super ontwikkeld’

Abdel Saïd was de tweede in de barrage. De nieuwbakken Belg stuurde zijn Arpege Du Ru uiterst snel en foutloos rond in 38,58 seconden. Die prestatie bleef tot het eind staan en Saïd pakte, net als vorig jaar, de hoofdprijs. “Ik ben echt heel blij met mijn merrie, want het hele seizoen heeft ze zich ontwikkeld,” detailleerde Saïd. “Elk jaar dat we naar het WEF komen, merk ik dat mijn paarden zich verder ontwikkelen, en ik ben heel blij dat het vanavond is gelukt.”

Tweede keer 5* ronde voor Orafina

Challenge Cup ronde 9 winnaars Kent Farrington de KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion) werden tweede. Het paar was foutloos in een tijd van 40,42 seconden. “Dit is pas [Orafina]’s tweede keer dat ze in een vijfsterrenklasse springt, en daarvoor vond ik het een geweldig resultaat,” verklaarde Farrington. “Het voelt altijd beter om te winnen, maar ik denk dat Abdel een ongelooflijk resultaat neerzette, met welk paard dan ook was hij moeilijk te verslaan.”

Namelus-zoon Brego R’N B vierde

De top vijf werd volgemaakt door Nicola Philippaerts die op Katanga V/H Dingeshof (v. Cardento) derde werd in 41,65 seconden. Katherine Dinan pakte de vierde plaats met een foutloze ronde in 44,25 seconden op de Namelus R-zoon Brego R’N B. Philipp Weishaupt werd vijfde. De Duitser was de snelste vierfouter met Coby 8 (v. Contagio).

Kerins wint 2* GP

Darragh Kerins boekte een mooie zege in de 2* Grand Prix. De Ier stuurde de dertienjarige zoon van Diamant de Semilly, Valentino Tuiliere, als snelste en foutloos rond in de negen man sterke barrage. Kerins klokte een tijd van 40,78 seconden. “Ik rijd hem pas sinds het begin van dit circuit,” legde Kerins uit. “Eve [Jobs] heeft veel succesvolle dingen met hem gedaan, en zij komt in de komende weken, dus ik heb hem gewoon aan de gang gehouden.”

Twee Zirocco Blue’s in top zes

Nadat Carly Anthony donderdag met elfjarige Zirocco Blue-zoon Jet Blue de kwalificatie voor de Grand Prix won, moest ze nu genoegen nemen met de tweede plaats. Het paar was met 41,13 seconden nog geen halve seconde langzamer dan Kerins. Chloe Reid werd Crossover 4 (v. Cascadello) in 41,42 seconden. Op de zesde plaats kwam nog een nakomeling van Zirocco Blue VDL, Fair Field. De twaalfjarige ruin was foutloos onder Katherine Strauss in een tijd van 44,29 seconde.

Bron Persbericht WEF