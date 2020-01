Abigail McArdle heel blij met haar eerste WEF Challenge Cup zege

Op het Winter Equestrian Festival in Wellington werd gisteren de Challenge Cup verreden, de derde in de serie van dit jaar. Met een snelle barragerit op Victorio 5 (v. Uccello) wist Abigail McArdle de overwinning te pakken. De 25-jarige Amerikaanse was erg gelukkig met de zege: "Ik heb nooit eerder een WEF [Challenge Cup] gewonnen, dit is de eerste. Ik ben heel erg blij!"

In de barrage van de Challenge Cup gingen elf van de veertien combinaties van start. Lucas Porter reed als tweede binnen met C Hunter (v. Cassini II) en bleef foutloos in 45,39 seconden. Zijn tijd hield stand tot dat Abigail McArdle haar veertienjarige Hannoveraan Victorio 5 razendsnel rondstuurde. Met een tijd van 43,98 seconden dook ze anderhalve tel onder die van haar landgenoot Porter.

Na McArdl was niemand meer sneller zodat de Amerikaanse als winnares gehuldigd kon worden. Lucas Porter hield zijn tweede plek. Ook de derde plaats ging naar Amerika, naar Jessica Springsteen met RMF Tinkerbell (v. Incolor) die 46,98 seconden nodig had.

Klik hier voor de uitslag.

Bron persbericht WEF