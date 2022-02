Adrienne Sternlicht schittert in WEF Challenge Cup ronde 5

In een sterk gereden barrage versloeg Adrienne Sternlicht met haar geroutineerde Bennys Legacy (v. Lupicor) Lorenzo de Luca op de KWPN-goedgekeurde F-One USA (v. Toulon) met 1 seconde in de WEF Challenge Cup ronde 5. Ook Olympisch kampioen Ben Maher had met de KWPN'er Faltic HB (v. Baltic VDL) had het nakijken. Hij werd gisteravond in Wellington derde op 1,3 seconde achter de winnares.

Ben Maher opende de twaalf man sterke barrage van de vijfde ronde van de Challenge Cup. Hij bleef met de Baltic VDL-zoon Faltic HB foutloos in een goede tijd van 39,92 seconden. Het fokproduct van H.A. Brinkman uit Nieuwleusen kwam in november onder het zadel van de Olympisch kampioen. De Brit nam de teugels over van Eoin Gallagher en werd direct vijfde in de wereldbeker omloop in Londen.

Sternlicht een seconde sneller

Zes combinaties later dook Adrienne Sternlicht met Bennys Legacy onder de tijd van Maher. De Amerikaanse klokte 38,60 seconden, ruim sneller dan Maher. Direct na Sternlicht deed Lorenzo de Luca een poging om met F-One USA, gefokt door TH.H.W. ten Brinke uit Varsseveld, de amazone van de eerste plaats te verdrijven. Maar de Italiaan bleef op 39,69 seconden steken. Hij verwees wel Maher, die eerder de inmiddels gecastreerde KWPN-hengst onder het zadel had, naar de derde plaats.

McAuly de snelste

De top vijf werd volgemaakt door Cian O’Connor met Cerruti van ter Hulst Z (v. Cassini) en Petronella Andersson op Castres van de Begijnakker Z (v. Coriano). Beiden waren foutloos in de barrage. De snelste tijd kwam op naam van Mark McAuly. De Ier stuurde Jasco vd Bisschop (v. Dulf vd Bisschop) rond in 37,55 seconden, maar kreeg een springfout en werd zesde.

Bron Horses.nl