Ashlee Bond pakt Challenge Cup, Harrie Smolders vierde

Harrie Smolders komt in vorm in week 11 van het WEF in Wellington. Woensdag won hij met Une de l'Othain de 5* openingsrubriek, afgelopen nacht was er vierde plaats in de Challenge Cup met Bingo du Parc (v. Mylord Carthago). Ronde 11 van de Challenge Cup kwam in handen van de voor Israël uitkomende Ashlee Bond met Donatello 141 (v. Diarado).

In totaal kwamen 56 combinaties aan de start over het 1,55m parcours gebouwd door Guilherme Jorge. 22 ruiters kwalificeerden zich voor de barrage, maar 14 van hen kozen ervoor om terug te keren. Het werd een spannende strijd. Chloe Reid beet het spits af en bleef met Souper Shuttle (v. Stakkato) foutloos in een snelle tijd van 41,66 seconden.

Smolders mist op een honderdste het podium

Even later nam Cian O’Connor de leiding over met Kilkenny (v. Cardento), de Ier klokte 41,12 seconden. Hij hield de eerste plaats vast totdat Ashlee Bond als voorlaatste in de ring kwam. Want Darragh Kenny en Harrie Smolders konden net niet voorbij de tijd van O’Connor komen. Kenny stuurde Vinci de Beaufour (v. Diamant de Semilly) rond in 41,40 seconden, Smolders zat daar maar één honderdste achter met Bingo du Parc.

‘Het voelde echt, echt goed’

Nadat de combinaties McLain Ward/Kasper vh Hellehof en Alex Granato/Carlchen W een aanval deden op O’Connors tijd en onder de 40 seconden doken, maar beiden een springfout opliepen, was het Ashlee Bond die in 40,29 seconden wel de lei schoon hield en won. Bond vertelde na afloop: “Mijn plan was om gewoon te galopperen en zoveel risico te nemen als ik wilde, maar ik wilde niet alles eruit halen wat erin zat. Ik dacht niet na over wie er aan de leiding was of wat ik moest doen om te winnen. Het voelde echt, echt goed.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht WEF Wellington