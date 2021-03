Ben Maher en KWPN’er Ginger Blue naar overwinning in 1.50m

Gisteravond stond in Wellington een 1.50m-parcours op het programma. Ben Maher stuurde de KWPN'er Ginger Blue (v. Plot Blue) naar de winst in de rubriek. De combinatie reed een foutloze ronde en zette de klok stil in 39,66 seconden. Ook op de derde plaats eindigde een KWPN'er.

In de 1.50m-proef kwamen 93 combinaties aan de start, waarvan er zich 9 kwalificeerden voor de barrage. In de barrage was de snelste tijd voor Maher en Ginger Blue. De KWPN-merrie is een fokproduct van P. Verberne en werd in 2011 verkocht op de Limburgse veulenveiling. Het duo won de rubriek in een tijd van 39,66 seconden.

Margie Goldstein-Engle tweede

Op de tweede plaats eindigde Margie Goldstein-Engle. De amazone rekende in het parcours op de ruin Dicas (v. Diarado). Goldstein-Engle maakte geen fouten in de barrage en zette een tijd neer van 39,96 seconden.

Darragh Kenny derde met KWPN’er

De Ierse ruiter Darragh Kenny werd derde met de merrie Great-Tikila J (v. Carosso VDL). Kenny haalde met de door M.A.M. Jespers gefokte KWPN’er 4 strafpunten in de barrage en passeerde de finishlijn in een tijd van 38,20 seconden, de snelste barragetijd.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl