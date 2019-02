Bluman pakt WEF Cup week 7

Daniel Bluman was met Ladriano Z goed voor de snelste foutloze barragerit in de WEF Cup van donderdag in Wellington. De Israelische ruiter voerde hiermee een internationale top vijf aan, het beste thuisresultaat was van Jessica Springsteen, die zesde werd.

Met 38,097 seconden op de klok was Bluman bijna een halve seconde sneller dan Nayel Nassar uit Egypte. Nassar had Lucifer V (v. Lord Pezi) gezadeld voor deze WEF Cup in de zevende week van het Winter Equestrian Festival en was met zijn rit in 38,546 seconden net even sneller dan Paul O’Shea met Skara Glen’s Presence (v. Contendro).

Top vijf

Darragh Kenny was met Important de Muze (v. Erco van het Roosakker) slechts 0,1 seconde langzamer dan zijn landgenoot en mocht zich als vierde opstellen voor de prijsuitreiking. Markus Beerbaum maakte de top vijf compleet met Cool Hand Luke (v. Contendro). De Duitse ruiter was zowat tien seconden langzamer dan Kenny, maar bleef daarbij wel zonder fouten.

Springsteen stuurde Volage du Val Henry (v. Quidam de Revel) in de derde tijd rond, maar moest vanwege een springfout genoegen nemen met de zesde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl