Challenge Cup ronde 7 voor Daniel Deusser en Scuderia 1918 Tobago Z

"Ik koos dit paard voor vandaag omdat hij weer in zeer goede vorm is," vertelt Daniel Deusser nadat hij met zijn toppaard Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo vd Zuuthoeve) in Wellington de Challenge Cup ronde 7 had gewonnen. De Duitser versloeg in een spannende barrage Lorenzo de Luco en de inmiddels geruinde KWPN-hengst F-One USA (v. Toulon) met 0,13 seconden.

Shane Sweetnam opende met Alejandro (v. Acorado’s Ass) het bal in de barrage en legde met een foutloze ronde in 38,25 seconden de lat direct hoog. Maar even later lieten Daniel Deusser en Tobago Z hun kwaliteiten zien en met een tijd van 37,42 seconden was het het paar ruim sneller.

De Luca en F-One USA komt fractie te kort

Drie combinaties later lukte het de altijd snelle Lorenzo de Luca om de prestatie van Deusser te benaderen. De Italiaan en zijn F-One USA kwamen op de meet 0,13 te kort en werden tweede in 37,55 seconden. De Luca verwees Sweetnam hiermee naar de derde plaats. Ben Maher was de snelste vierfouter met de KWPN-merrie Ginger-Blue (v. Plot Blue), hij werd zevende.

Iceman B SFN derde in 2*-1,45m

Ashley Vogel was met Lucy In The Sky de beste in de 2*-1,45m rubriek direct op tijd. De Amerikaanse stuurde de Zweedse merrie van Tornesch rond in 62,65 seconden. Op een halve seconde volgde haar landgenoot Quentin Judge op HH Qualido (v. Quicksilber). Op de derde plaats eindigde Maria Costa op Iceman B SFN. De negenjarige zoon van Mylord Carthago verhuisde eind vorig jaar naar Amerika. Het fokproduct van Busger Op Vollenbroek uit Enter kwam uit de stallen van Willem Greve.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF/Horses.nl