Darragh Kenny opent WEF 9 met zege in 5* 1,45m

Week 9 van het Winter Equestrian Festival in Wellington is gisteren begonnen met 5* en 2* rubrieken voor de springruiters. Darragh Kenny pakte de zege in de 5* 1,45m-proef met de Comme Il Faut-zoon Chic Chic. In de 5* 1,40m domineerde Jos Verlooy met een eerste en tweede plaats. Ashley Vogel won in de 2* de 1,40m-proef op Lucy In The Sky (v. Tornesch).

Op de openingsdag waren de internationale rubrieken allemaal twee fasen-proeven. In de 1,45m-rubriek waren 48 van de 61 combinaties foutloos in de eerste fase, 18 ervan reden een dubbele nul-ronde. Darragh Kenny was de snelste op Chic Chic. De Ier finishte in 32,69 seconden en verwees zijn landgenoot Mark McAuley met O’Hara ELS (v. Ogano Sitte) naar de tweede plaats. McAuley had al vroeg in de rubriek 33,36 seconden op de klokken gezet.

KWPN’er H.Big Action derde

Op de derde en vierde plaats kwamen de Brazilianen Eduardo Pereira De Menezes en Rodrigo Pessoa. Menezes werd derde op de tienjarige KWPN’er H. Big Action (v. Action-Breaker) in een tijd van 33,79 seconden. Met een tijd van 33,93 seconden werd Pessoa wirde op Venice Beach (v. Voltaire).

Eén-tweetje voor Verlooy

Jos Verlooy startte de week met een één-tweetje in de 1,40m CSI5*. Op FTS Killossery Konfusion (v. Livello), die kwam vorig jaar uit de stallen van Bertram Allen, werd de Belg eerste in 30,63 seconden. Met Nyjerc Z (v. Numero Uno) was hij iets langzamer met de tijd van 30,77 seconden. De derde plaats ging naar Richard Vogel op Caramba 92 (v. Comme Il Faut) die 30,85 seconden klokte.

Ashley Vogel wint 2* 1,40m

In de 2* 1,40m ging de overwinning naar de Amerikaanse Ashley Vogel met de Zweedse merrie Lucy In The Sky. Ze was foutloos in 31,35 seconden. Rebecca Conway finishte in een tijd van 31,61 en werd tweede op Jersey Girl (v. Careful). Hector Florentino Roca stuurde Meadow Vale Cruise (v. Creevagh Ferro) in 31,99 seconden naar de derde plaats. Met een tijd van 32,33 seconden zat de Italiaan Filippo Pignatti nog vlak bij een podiumplaats. Hij had de negenjarige Ukato-zoon Ideaal ES onder het zadel.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Persbericht WEF/Horses.nl