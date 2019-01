Darragh Kenny steekt stokje voor Amerikaans GP-feestje

Darragh Kenny was zaterdagavond met Classic Dream (v. Colestus) iedereen te snel af in de Grote Prijs van Wellington. De Ierse ruiter was bijna een seconde sneller in de barrage van de met 134.ooo dollar gedoteerde rubriek dan de concurrentie en was daarmee de enige buitenlander in de verder Amerikaanse top vier.

Het Winter Equestrian Festival is inmiddels met de derde week bezig. Vorig jaar won de Ierse ruiter ook de Grote Prijs van Wellington in deze week, toen in het zadel van Cassini Z (v. Cassini II). Voor Classic Dream was dit zijn eerste zege in een Grote Prijs.

Top vier

Farrington had voor deze rubriek Baltic Star (v. Bacardi OLD) gezadeld en kwam in 43,238 seconden aan de finish, terwijl Kenny de klok stopte op 42,422 seconden. Beezie Madden maakte de top drie compleet met Chic Hin D Hyrencourt. De schimmelhengst van Taran de la Pomme galoppeerde in 44,202 seconden over de streep. Adrienne Sternlicht was met Toulago (v. Toulon) de derde thuisrijdende combinatie in de top vier. Zij kwamen in 44,606 seconden foutloos aan de finish.

Uitslag

Bron: Horses.nl