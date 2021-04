Drie KWPN’ers bovenaan in 2* GP Wellington

De laatste grotere rubriek van het Winter Equestrian Festival in Florida was een 1m45 Grand Prix. Uit maar liefst 15 barragisten, was het uiteindelijk de Ier David Blake met Dy Zento (v. Zento). De ruin werd eerder uitgebracht door Jos Lansink en Frank Schuttert, maar is sinds 2018 in de Verenigde Staten onder Blake te zien. Het is hun eerste Grand Prixoverwinning.