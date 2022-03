Drie KWPN’ers in top vijf op openingsdag week 10 WEF Wellington

Op de eerste wedstrijddag van week 10 van het Winter Equestrian Festival in Wellington was de nationale 1,40m-rubriek de belangrijkste proef. Uit het veld van 70 deelnemers sprongen drie KWPN'ers zich in de top vijf. Achter winnaar Richard Vogel met Chaina-Blue P (v. Chaccomo), werd Cicomein VDL (v. Chacco-Blue) onder Darragh Kenny tweede, Laura Kraut werd derde op Calafornia (v. Ultimo) en de vierde plaats was voor Matthew Sampson op Geneve R (v. Eldorado vd Zeshoek).

Michel Vaillancourt had voor de met 6.000 dollar gedoteerde Bainbridge Companies 1,40m-rubriek een Twee Fasen-proef gebouwd. Van de 70 deelnemers bleven er 27 dubbel nul. Halverwege de rubriek had de Duitser Richard Vogel de snelste tijd op het scorebord gezet. Met de Chaccomo-dochter Chaina-Blue P noteerde hij 29,83 seconden.

Cicomein VDL tweede

Vogel verdreef met die tijd Darragh Kenny naar de tweede plek. De Ier had met startnummer 15 op de vijftienjarige merrie Cicomein VDL, gefokt door Maatschap Van Esch uit Heeswijk-Dinther, al een snelle foutloze ronde in 31,11 seconden neergezet. De dochter van Chacco-Blue werd in 2013 via de zevende editie van De Wolden Summer Sale voor 85.000 euro naar Amerika verkocht. Vorig jaar had de merrie een succesvol internationaal jaar achter de rug onder Kenny met meerdere overwinningen op 2* en 3* niveau in Valkenswaard en Opglabbeek.

Fokkerssucces voor Rietberg

Aan het einde van de rubriek kwamen Laura Kraut en haar ervaren vijftienjarige Calafornia, gefokt door de familie Venderbosch uit Varsseveld, met een foutloze ronde in 31,64 seconden op de derde plek. Matthew Sampson stuurde Geneve R foutloos in 32,00 seconden naar de vierde plaats. De zoon van Eldorado vd Zeshoek is gefokt door M. Rietberg uit Holten die ook de fokker van Willem Greve’s Grandorado TN is, dit weekend derde in de Grand prix in Den Bosch.

Ex-KWPN-hengst Elton John

In de prijsuitreiking kwamen nog twee KWPN’ers. De gecastreerde KWPN-hengst Elton John (v. Clearway) eindigde als negende onder de Canadees Jay Hayes. Voor Eltham (v. Unaniem) onder Angela Covert was er een twaalfde plek.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/Persbericht WEF