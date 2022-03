Ebeling, Fraser en Tarjan winnen Grand Prix in Wellington, Haute Couture naar 64,848%

Met scores in de 71% wonnen Jan Ebeling, Britanny Fraser-Beaulieu en Alice Tarjan gisteren op het Global Dressage Festival de drie Grand Prix-rubrieken gisteren. In de korte Grand Prix, de kwalificatie voor de Wereldbekerkür, won de Canadese Britanny Fraser-Beaulieu met All In (v. Tango) met 71,447%. In de kür-groep was de hoogste score (71,739%) voor Jan Ebeling met Bellena (v. Belissimo M) en in Spécial-groep won Alice Tarjan met Serenade MF (v. Sir Donnnerhall I) met 71,261%. In die laatste groep maakte ook Katharine Bateson-Chandler haar debuut met Haute Couture (v. Connnaisseur). Het resultaat: 64,848%.

In alle groepen ging slechts één combinatie over de 70%. Het deelnemersveld in de inloopproef voor Wereldbekerkwalificatie (de korte Grand Prix) was zeer beperkt: slechts vijf combinaties. In de Spécial-groep was de winst dus voor Serenade MF (Sir Donnerhall I x Don Principe), die haar internationale debuut maakte op het hoogste niveau en met haar negen jaar het jongste paard in de Grand Prix van Wellington was. Tarjan kocht de merrie als veulen en leidde haar zelf op tot het hoogste niveau.

Haute Couture

In diezelfde Grand Prix-rubriek kwam ook Haute Couture voor het eerst in actie onder haar nieuwe amazone Katharine Bateson-Chandler. In de galopreprise gingen een paar onderdelen de mist in (onder andere uitgestrekte galop, eners) getuige het protocol.

Uitslagen

Bron: Horses.nl