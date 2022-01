Global Equestrian Group wil zich ook inkopen bij Global Dressage Festival in Wellington

Andreas Helgstrand heeft afgelopen dinsdag bekend gemaakt dat hij hard werkt om met de Global Equestrian Group (Helgstrand, Beerbaum & Private Equity-reus Waterland) het Global Dressage Festival (GDF) in Wellington in handen te krijgen. Eerder dit jaar lukte het Helgstrand en co om (mede)eigenaar te worden van het Palm Beach International Equestrian Center (PBIEC), waar jaarlijks het Winter Equestrian Festival (WEF) wordt gehouden.

Nu heeft Helgstrand (met de Waterland-centen) dus zijn zinnen gezet op het terrein van het Global Dressage Festival. Dat terrein ligt naast het PBIEC en is ook in bezit van Mark Belissimo, die ook eigenaar was van het PBIEC.

In de initiële deal tussen Belissimo en Helgstrand werd het GDF uitgesloten van de verkoop. Helgstrand probeert nu alsnog het dressuurterrein erbij te krijgen.

Dressuurwedstrijden op WEF

Zo lang Helgstrand nog geen voet tussen de deur heeft op het GDF, is hij van plan om ook dressuurwedstrijden op het PBIEC-terrein te organiseren. “De sfeer bij het zaterdagavond-springen is geweldig daar en het plan is om daar dan ook wat dressuur te organiseren. Ik denk ook dat dat bij de dressuurruiter goed aankomt: als je op een ander terrein wilt rijden, dan kan dat gewoon 200 meter verderop? Ik denk dat het goed zal zijn voor de ruiters en hun paarden.”

Het zal overigens niet de eerste keer dat een dressuurpaard de ring betreedt op het WEF, voor het bestaan van GDF had onder andere de World Dressage Masters een etappe op WEF.

Bron: Dressage-news.com/Horses.nl