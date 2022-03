Grace Debney ‘ging ervoor’ en pakt de 37.000 dollar-rubriek in Wellington

De Britse Grace Debney wilde er gisteren echt voor gaan in de met 37.000 dollar gedoteerde 1,45m-rubriek in Wellington. Alles viel op de plek voor de achttienjarige amazone en ze won met Zarina De Vidau (v. Diamant de Semilly) de tabel A direct op tijd. Het werd spannend voor Debney want ze hield hield Tanimara Maria Macari Carrillo op de KWPN-merrie Feminka (v. Verdi TN) 0,6 seconden achter zich.

Startnummer dertien bracht Grace Debney geluk. Ze stuurde haar Zarina de Videau foutloos en snel rond in een tijd van 56,10 seconden. De een na de andere combinatie die volgde, kon Debney’s prestatie niet meer verbeteren. De Mexicaanse Tanimara Maria Macari Carrillo kwam nog het dichts bij. Zij kwam met de Verdi-dochter Feminka tot een eindtijd van 56,76 seconden. Ook Jad Dana finishte nog onder de 57 seconden, hij scoorde op After Eight (v. Diarado) met een nulronde 56,89 seconden.

Hongerig

“Ik wilde er vandaag zeker voor gaan,” vertelt Debney na afloop. “Ik had gisteren in de kwalificatie één balk eraf, maar ik had de tijd, dus ik was er vandaag extra hongerig naar. We waren vroeg in de rubriek, dus ik deed er alles aan om een heel snelle tijd neer te zetten, want ik wist dat er nog veel topruiters na mij kwamen.”

KWPN’er Gijs vijfde

De top vijf werd volgemaakt door Laura Kraut met Calgary Tame (v. Old Chap Tame) vierde werd in 57,86 seconden. Nicola Philippaerts werd vijfde op de elfjarige KWPN’er Gijs (v. Kashmir Van Schuttershof) in 57,93 seconden.

Bron Persbericht WEF