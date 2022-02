Grace Debney wint opnieuw met Zarina de Vidau

6 februari won Grace Debney met de elfjarige dochter van Diamant de Semilly, Zarina de Vidau, de 2* Grand Prix in Wellington. Gisteren startte de Britse amazone op het WEF in de 3* 1,45m-rubriek en won opnieuw. Achter het paar werd Charlie Jacobs tweede met de KWPN'er Est di Palatina (v. Namelus R). Op de derde plaats kwam de KWPN'er Golden Boy VL (v. Canturano) onder Alberto Michan.

Week 6 van het Winter Equestrian Festival werd geopend met een 3* Twee Fasen over 1,45m met 56 combinaties op de startlijst. Elf van hen bleef dubbel nul. Als tiende in de ring zette de Britse Grace Debney met Zarina de Vidau de snelste tijd neer van 33,01 seconden. Ze dook daarmee ruim een seconde onder de tijd van Ashlee Bond die even daarvoor met Karoline of Ballmore (v. Diarado) dubbel nul reed in 34,7 seconden. Bond werd hiermee uiteindelijk vierde.

KWPN’ers op twee en drie

In het verloop van de rubriek kwamen Charlie Jacobs en Alberto Michan nog het dichts in de buurt van Debney. Jacobs stuurde de KWPN’er Est di Palatina, die eerder uitkwam onder Jeroen Dubbeldam, naar de tweede tijd van 34,39 seconden. Michan kwam daar direct achter. De Israëli finishte met de KWPN gefokte Golden Boy VL, vroeger in handen van Daan van Geel, in de derde tijd van 34,44 seconden.

‘Hou van de kleine, snelle merries’

Grace Debney was blij met de zege met de merrie die ze nu vier jaar rijdt. “Ik hou van de kleine, snelle,” merkte ze op. “Je moet bevriend zijn met een merrie, en ik heb er een paar gehad waar ik een goede band mee had.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht WEF