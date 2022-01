Hector Florentino wint eerste WEF Challenge Cup in nieuwe jaar

Het Winter Equestrian Festival (WEF), op het Palm Beach International Equestrian Center in Wellington, is weer begonnen. In deze eerste week zijn er alleen nationale rubrieken. Ook ronde één van de Challenge Cup is een nationale wedstrijd en die kwam gisteren in handen van de Dominicaan Hector Florentino met ABC Quantum Cruise (v. Obos Quality 004).

Vijf van de 37 combinaties gingen van start in de barrage van de Challenge Cup. Hector Florentino en ABC Quantum Cruise kwamen als laatste in de ring. Voor de ruiter uit de Dominicaanse Republiek had Nicholas Dello Joio met Cornet’s Cambridge (v. Balou du Reventon) een foutloze ronde gereden in 41 seconden, de drie andere combinaties hadden strafpunten opgelopen. Florentino stuurde zijn paard ook foutloos rond en was op de meet een halve seconde sneller (40,495) dan Dello Joio.

Nog maar twee maanden op stal

Het was een prachtige start van het circuit voor Florentino, die ABC Quantum Cruise nog maar twee maanden rijdt. Het duo reed in november en december 2021 in Wellington nadat eigenaars Ronnie Beard en Michael Dorman hem vroegen om het paard – dat eerder met Harry Charles van Groot-Brittannië uitkwam – te rijden, evenals hun tweede paard, Meadow Vale Cruise.

KWPN’er Fantast vh Vinckenhof vijfde

Jordan Coyle werd derde op Centriko Volo (v. Centadel) met vier strafpunten in 38,289 seconden. De vierde plaats, ook met vier strafpunten, ging naar de Canadees Eric Krawitt op Cactus de Cosniere (v. Padock Du Plessis). Vijfde werd Kristen Berian met de KWPN’er Fantast van het Vinckenhof (v. Cicero Z Van Paemel) die twee balken aan de benen kreeg.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht