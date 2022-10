Helgstrand breidt grip op ‘Wellington’ uit: rechten Global Dressage Festival 2023 gekocht

Wellington International (de nieuwe naam van het Palm Beach International Equestrian Center) van de Global Equestrian Group (Helgstrand en Waterland) organiseert het komende winterseizoen niet alleen de spring- en hunterwedstrijden in Wellington, maar ook het Global Dressage Festival.

In tegenstelling tot Wellington International, dat in handen is van de Global Equestrian Group, is Equestrian Village, waar het Global Dressage Festival al tien jaar wordt georganiseerd, nog in handen van Mark Belissimo. Dat blijft ook zo, maar Belissimo heeft de rechten voor het Global Dressage Festival voor het komende seizoen verkocht aan de Global Equestrian Group.

Grip uitgebreid

Daarmee hebben Helgstrand cs. hun grip op ‘Wellington’ uitgebreid: naast alle spring- en hunterwedstrijden op Wellington International worden door de Global Equestrian Group georganiseerd, maar ook acht weken nationale – en internationale dressuur – en paradressuurwedstrijden in de periode van 11 januari tot en met 31 maart 2023. Net zoals vorig jaar zal het 5* CDI op Wellington International worden verreden.

Onzeker

Tot nu toe was het onzeker of het Global Dressage Festival zou plaatsvinden zoals de afgelopen tien jaar. Mark Belissimo gaf eerder aan dat hij huizen wilde bouwen op het terrein waar het GDF wordt georganiseerd (Equestrian Villlage). Aan die onzekerheid is dus nu een einde gekomen. Dat het daadwerkelijk nog niet allemaal in kannen en kruiken was, blijkt uit het persbericht dat GDF publiceerde: “Hoewel we maar kort de tijd hebben, zullen we hard werken om een verbeterde ervaring te bieden voor alle deelnemers, gasten en fans.”

