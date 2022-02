IJzersterke rit brengt Erynn Ballard zege in 5* 1,45m Wellington

Het hoofdnummer van de vrijdag op de WEF in Wellington was de 5* 1,45m-rubriek direct op tijd. Halverwege de proef liet Erynn Ballard hoe snel het kon gaan. De Canadese stuurde de negenjarige Nanini Van d’Abelendreef (v. Kannan) foutloos in 57,59 seconden rond en verwees met anderhalve seconde Jordan Coyle naar de tweede plek. De Ier had eerder al een nulronde in 59,34 seconden gereden met Ballyoskill Big Bucks (v. Royal Concorde).

Ruim 50 combinaties gingen van start in de Tabel A direct op tijd, bijna 20 ruiters bleven foutloos. De Canadese Erynn Ballard was met de Kannan-dochter Nanini Van d’Abelendreef, de merrie die ze in november voor het eerst internationaal startte, ruimschoots de snelste nulfouter.

‘Heb haar rustig kunnen opleiden’

“We hebben onze tijd kunnen nemen met deze merrie, en ze heeft echt gewoon zo’n kwaliteit en is zo competitief,” legt Ballard uit. Begin vorig jaar nam ze Nanini over van de Belg Wilm Vermeir. Tot november liep de merrie in nationale rubrieken. “Ik vind het heel cool en uniek dat ik haar het afgelopen jaar rustig heb kunnen opleiden, en dat ze de hele tijd zo succesvol is geweest,” aldus Ballard. “Ze is een snel paard die heel voorzichtig is.”

Coyle nipt voor Nassar

Jordan Coyle werd tweede op Ballyoskill Big Bucks in een tijd van 59,34 seconden. Nayel Nassar was met 59,42 net iets langzamer dan de Ier en werd derde op El Conde (v. Filou De Muze).

