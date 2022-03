Kent Farrington zegeviert met KWPN-merrie Orafina in Challenge Cup ronde 9

Kent Farrington moest als eerste van start in de barrage van ronde negen van de Challenge Cup in Wellington. Hij stuurde de tienjarige KWPN'er Orafina (v. For Fashion) foutloos en snel rond. Zijn tijd van 33,41 seconden bleef als winnende tijd op het scorebord staan. Sergio Alvarez Moya werd op twee tiende tweede met Malibu de Muze (v. Nabab de Reve).

“Ik ben echt trots op dit paard,” vertelt Kent Farrington. “Ze heeft dit seizoen echt een stapje hoger gezet.” In 2020 kocht Farrington Orafina bij Leon Thijssen. Sanne had de merrie, gefokt door de VDL Stud, met succes uitgebracht in de Youngster Tour. De Amerikaan neemt de tijd met de opbouw van de tienjarige dochter van For Fashion. Hij wisselt hogere en lagere klassen met elkaar af. In januari was het paar al een keer tweede in de 3* Grand Prix in Wellington. Nu kwamen ze als beste uit de negen man sterke barrage van de Challenge Cup over 1,55m.

Moya en Verlooy

In de Challenge Cup pakte het weer goed uit voor Farrington door als eerste starter op Orafina direct de winnende tijd van 33,41 seconden neer te zetten. In een tijd van 33,68 seconden werd Sergio Alvarez Moya tweede met Malibu de Muze. Jos Verlooy werd derde met Luciano Van Het Geinsteinde (v. Quinn Van De Heffinck). De Belg klokte met een foutloze ronde 34,28 seconden.

KWPN’er Jet Blue wint GP kwalificatie

In de kwalificatie voor de 2* Grand Prix leidde Carly Anthony en haar de KWPN’er Jet Blue (v. VDL Zirocco Blue) van start tot finish. De Amerikaanse zette in de barrage van de 1,45m-proef een tijd neer van 34,17 seconden. Amanda Derbyshire finishte als tweede in 34,56 seconden met Wonder If (v. Cevin Z). De derde plaats ging naar Tom Wachman op Urvoso Du Roch (v. Nervoso) die een tijd klokte van 35,81 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF