KWPN-merrie Farona viert internationale come back met overwinning

Drie jaar geleden liep de door Nico Broeders uit Hooge Zwaluwe gefokte Farona haar laatste internationale wedstrijd onder Daniel Coyle. Gisteren reed de Ierse springruiter in Canadese dienst de dochter van Baltic VDL na lang blessureleed voor het eerst weer de internationale piste binnen en direct met succes. Het paar won in Wellington de 4* 1,45m-rubriek.

Farona werd in 2016 voor 240.000 dollar op de WEF Sport Horse Auction aangekocht door Ariel Grange uit Canada. De halfzus van de KWPN hengst Durango VDL (v. Zirocco Blue) liep tot die tijd onder James Billington op 1.30m-niveau. De merrie kwam onder het zadel van Daniel Coyle die met haar direct twee nationale titels binnensleepte bij de zes- en zevenjarigen. Daarna was het paar ook internationaal succesvol.

‘Ze is beter dan ooit’

In 2019 raakte Farona geblesseerd waar ze moeilijk overheen kwam. In december liep ze weer haar eerste wedstrijden, om deze week op het WEF in Wellington haar internationale rentree te maken. “Ariel was eigenlijk degene die met het plan kwam om haar terug te brengen, en gelukkig werkte het en is ze hier en beter dan ooit,” vertelt Coyle. “Ze is een zeer getalenteerde merrie, en ik hoop haar te houden en haar nog lang in de sport uit te brengen.”

Hutton tweede op KWPN’er I Am HDH

In het 1,45m-Twee Fasen parcours stuurde Coyle Farona foutloos in 30,49 seconden naar de winst. Achter het duo werd Samuel Hutton tweede op Abdel Saïd’s negenjarige KWPN’er I Am HDH (Cream On Top x Arezzo VDL). De jonge Amerikaanse Giavanna Rinaldi werd derde op Carollo (Chacco Blue x La Piko). Harrie Smolders reed Dolinn N.O.P. (v. Cardento) in deze rubriek naar de negende plaats. Het duo was foutloos, maar de tijd was te langzaam voor een hoge klassering.

2* 1.40m voor Laura Kraut

De 2*-1.40m-rubriek was de eerste internationale wedstrijd op woensdagochtend. De overwinning ging naar Olympisch gouden medaillewinnares Laura Kraut en Seleste B Z. Kraut en de negenjarige Zangersheide merrie van Spartacus TN hielden alle balken op hun plaats in een toptijd van 28,75 seconden.

Abdel Saïd wint 4* 1.40m met nieuw paard

Vierentachtig deelnemers maakten vervolgens hun opwachting in de 4* 1.40m-Twee Fasen-proef. De voor België uitkomende Abdel Saïd sprong met zijn nieuwe partner Hocus Pocus van de Lucashoeve (Chin Chin x Acord II) naar de winnende tijd van 28,99 seconden. De BWP’er ging tot voor kort onder Tim Prouvé.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Persbericht