Lamaze wint openingsrubriek Wellington, Smolders zesde

De eerste internationale wedstrijd van dit jaar van het Winter Equestrian Festival in Wellington is begonnen. De openingsrubriek kwam gisteren op naam van Eric Lamaze met Chacco Kid (v. Chacco-Blue). Ongeveer vier maanden geleden was de Canadees voor het laatst in de internationale piste aan het werk. Harrie Smolders kwam met Une de l'Othain (v. Conterno Grande) op de zesde plaats.

Het openingsparcours was een Twee Fasen ver 1,45m. Dertien van de 24 starts bleven dubbel nul. Laura Kraut sprong de openingsronde met Goldwin (v. Emerald) en finishte direct foutloos in een snelle tijd van 27,55 seconden. Ze hield de eerste plaats vast tot bijna aan het eind van de rubriek.

Smolders zesde

Met startnummer 22 vertrok Eric Lamaze met routinier Chacco Kid. Het paar dook met een halve seconde, 26,97 seconden, onder de tijd van Laura Kraut. Daar kon ook Harrie Smolders niets meer aan doen. Direct naar Lamaze klokte Smolders met de Conterno Grande-dochter Une de l’Othain 28,41 seconden. Hij werd hiermee zesde.

Top vijf

De top vijf werd vol gemaakt door Lillie Keenan die met Cazaan () derde werd. Peter Lutz sprong de KWPN’er Excellent (v. Cicero Z) naar de vierde plek en Flo Norris werd vijfde op Con Pleasure (v. Contendro 1).

‘Een jaar jonger’

Naar ongeveer vier maanden was Eric Lamaze blij dat hij weer in de ring was. “Mijn paarden zijn allemaal super fris”, vertelt de Canadees. “Ze hebben allemaal een lange tijd rust gehad, ik heb een heel goed gevoel over alle paarden. Het lijkt wel of ze een jaar jonger zijn geworden.” Lamaze had door de Covid pandemie er voor gekozen om geen wedstrijden te rijden. De WEF in Wellington is zijn eerste concours.

1,40m naar Coyle

De internationale 1,40m-proef ging naar Jordan Coyle die Picador (v. Lupicor) naar de eerste plek stuurde. De Ier versloeg Margie Engle met Cesna M (v. Check In) en Kyla Makhloghi en de KWPN’er Hurry Up B (v. Kojak)

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht