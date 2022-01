Laura Chapot aan kop klassement van spannende 1,40m in Wellington

De eerste dag van week twee van het WEF in Wellington was de nationale 1,40m-rubriek de belangrijkste proef. De 83 ruiters maakten er een spannende wedstrijd van die nipt werd gewonnen door Laura Chapot en Thornhill Kate (v. Courage II). Op minder dan een tiende volgde de Ier Conor O’Regan met Carmen de Bonnieres (v. Kannan), met direct daarachter Kamille Marcussen en Freedam (v. Guidam).

Laura Chapot was ‘on fire’ in de 1,40m Twee Fasen Special. Met haar geroutineerde, zeventienjarige Thornhill Kate reed ze de tweede fase in de snelste tijd van 24,339 seconden. Maar de zege was met de hakken over de sloot want niet veel later stuurde Conor O’Regan de Franse merrie Carmen de Bonnieres rond in 24,40 seconden. En aan het einde van de rubriek finishte Kamille Marcussen op Freedam in 24,441.

Drie KWPN’ers

Ook Mckayla Langmeier kwam met Bahira S (v. Balou du Rouet) nog onder de 25 seconden. De Amerikaanse werd vierde in 24,786 seconden. En binnen een seconden achter Chapot kwamen op de vijfde plaats Laura Kraut met de KWPN’er Haley (v. Quality Time TN), Chapot met haar tweede paard Calafornia (v. Ultimo) en opnieuw Laura Kraut met de derde KWPN’er in de top tien, Hera FBH (v. Comme Il Faut).

‘Kate vlamde’

“[Kate] was vandaag gewoon aan het vlammen,” merkte Chapot op. “Haar galoppade was enorm en ze sprong echt heel goed, dus ik wist tegen de tijd dat ik bij het snelheidsgedeelte kwam dat de ‘leave-outs’ heel makkelijk voor haar zouden worden.”

Bron Horses.nl/persbericht WEF