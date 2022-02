Lest best voor Ward in Challenge Cup, Smolders zevende

In de laatste rit van de barrage van de Challenge Cup ronde 4 in Wellington trok McLain Ward met Contagious (v. Contagio) de winst naar zich toe. De Amerikaan snoepte bijna een tel af van de tijd van Sergio Alvarez Moya en Malibu De Muze (v. Nabab De Reve) die tweede werd. Harrie Smolders reed de KWPN-merrie Dolinn (v. Cardento) naar de zevende plek. Hij moest die plaats delen met Nayel Nassar en de KWPN-hengst Darry Lou (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

Twaalf combinaties hadden hadden 1,55m-parcours foutloos afgelegd, maar drie ruiters trokken zich terug voor de barrage. Harrie Smolders moest als tweede aan de bak met Dolinn over het verkorte parcours. Het paar bleef foutloos en finishte in 47,75 seconden. Direct daarna was het Sergio Alvarez Moya die Malibu De Muze snel rond liet gaan en een tijd klokte van 43,34 seconden.

Chloe Reid derde

Aan het eind van de barrage kwamen Schuyler Riley met Robin de Ponthual (v. Elf D’or) en Chloe Reid op Souper Shuttle (v. Stakkato) nog dicht bij de tijd van Moya. Reid was 0,03 seconden langzamer (43,46 seconden) dan de Spanjaard en werd derde. Riley werd vierde in 43,59 seconden.

Ward pakt winst in eerste lijn

Maar er was geen kruid gewassen tegen McLain Ward die zijn Olympiadepaard Contagious als snelste rondstuurde in 42,57 seconden. “Ik kon snel van de eerste naar de tweede hindernis komen, daarna heb ik het paard goed bij elkaar gehouden want ik voelde dat ik goed in de tijd zat. Contagious heeft hier al veel op het gras gelopen en voelt zich hier behoorlijk op zijn gemak, maar voor de jongere paarden kan het zeker een wat grotere uitdaging zijn.”

Twee KWPN’ers in top drie 1,45m-proef

In de 2* 1,45m-rubriek direct op tijd ging de zege naar Jessica Mendoza en de Holsteiner Casanova 499 (v. Clarimo ASK). De Britse bleef Charlie Jacobs voor die met de KWPN-merrie Gravin A (v. Breitling LS) bijna twee seconden langzamer was. Op de derde plaats kwam de Verdi-zoon Dontez met Freddie Vazquez in het zadel. De ruiter uit Puerto Rico was slechts 0,02 langzamer dan Jacobs.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF