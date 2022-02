Lorenzo de Luca naar overwinning in 1.45m CSI5* Wellington

De 1.45m CSI5* werd afgesloten met een overwinning voor Lorenzo de Luca (ITA) met Dirka de Blondel. Ashlee Bond werd tweede met haar merrie Contefina LVF en de Mexicaan Carlos Hank Guerreiro met H5 Chacco San werd derde in een tijd van 65.73.

Parcoursbouwer Anthony D’Ambrosio maakte optimaal gebruik van de ruimte in de grote piste en zette een direct op tijd parcours neer dat de ruiters uitdaagde om foutloos thuis te komen. Het leek er lang op dat de Israëlische Ashlee Bond met de winst naar huis zou gaan. Zij zette een zeer strakke tijd (64.26) met haar merrie waar niemand in de buurt kwam. Echter Lorenzo de Luca snoepte bijna een halve seconde van zijn rit (63.86) af waarmee de overwinning een feit was.

“Ik was van plan om op de laatste combinatie een galopsprong minder te doen maar dat lukte me niet. Desondanks dacht Dirka de Blonde heel goed mee en is ze erg snel. Ik ben ontzettend blij dat we in zo’n korte tijd al zo op elkaar ingespeeld zijn en hier met de overwinning naar huis gaan”, aldus De Luca.

Poden farms

Slechts enkele maanden geleden maakte Lorenzo de Luca de overstap van Stephex Stables naar Poden Farms. Een stap waar hij heel blij mee is dat hij deze gemaakt heeft. “Dit is mijn beste jaar in de Wintertour hier tot nu toe. Ik heb ontzettend goede paarden tot mijn beschikking en ik ben heel de dag bezig met wat ik het liefste doe”.

Bron: World of Showjumping