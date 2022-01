McLain Ward wint met nieuwe aanwinst Bonnie M Z in Wellington

In de eerste week van het Winter Festival in Wellington debuteerde McLain Ward met Bonnie M Z (v. Bentley Van De Heffinck) en pakte gisteren de eerste zege in een 1,40m direct op tijd. De dertienjarige Bonnie M Z was vorig jaar nog te zien onder Jeroen Dubbeldam.

Jeroen Dubbeldam kreeg eind 2019 Bonnie M Z onder het zadel van eigenaar Gut Einhaus. Toen er een einde kwam aan de samenwerking, vertrok de ruin naar de Amerikaanse tak van Gut Einhaus. Twee weken geleden kreeg McLain Ward de zoon van Bentley Van De Heffinck in zijn springstal.

‘Goed gevoel’

Het lijkt direct een match met Ward, gisteren schreef het nieuwe paar de 1,40m-rubriek direct op tijd op hun naam. Ward: “Ze vroegen me om het paard te rijden en te kijken wat ik dacht dat hij zou kunnen worden. Hij heeft tot en met driesterren grand prix gelopen. De Holtgers [van Gut Einhaus] hebben hem al een paar jaar in bezit en nu beginnen we met hem. Het is een heel goed springpaard met een goede techniek en geeft een goed gevoel.”

KWPN-merrie Fresca vierde

Achter McLain Ward werd Laura Chapot tweede op Out of Ireland (v. Lougherne Connaught). Op de derde plaats eindigde Catherine Tyree met Newton van het Krekelhof (v. Diamant De Semilly). Vierde werd de KWPN-merrie Fresca la Quadra (v. Carambole) onder Roberto Teran Tafur.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl/persbericht