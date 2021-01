Molly Ashe Cawley en KWPN’er Berdien Z naar winst in 1.50m-rubriek

Molly Ashe Cawley liet met de KWPN-merrie Berdien Z (v. Bustique) alle concurrentie achter zich in de $37.000 CaptiveOne Advisors-rubriek over 1.50m op het Winter Equestrian Festival (WEF).

De rubriek telde 48 deelnemers, waarvan er zich 9 kwalificeerden voor de barrage. Cawley wist met het fokproduct van H.J. Lamers-van Ingen aan de finish te komen in 36,54 seconden, ruim 2 seconden sneller dan de Ier Paul O’Shea.

6 galopsprongen

“Ik zag ze allemaal gaan in de barrage en de meeste ruiters reden in zeven galopsprongen van hindernis één naar twee,” vertelt Cawley. “Berdien Z is echt snel; ze is zo snel dat ik er uiteindelijk zes galopsprongen van kon maken. Ze was geweldig!”

Succesvolle combinatie

Cawley kocht Berdien Z als zesjarige en was al vanaf het begin succesvol met het 10-jarige fokproduct van H.J. Lamers-van Ingen. Begin december won het duo ook al in de Nationale Grand Prix in Wellington.

