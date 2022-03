Onverwachte overwinning Nayel Nassar in 4* 1,45m WEF Wellington

"Ik moet zeggen, dit is een beetje een onverwachte overwinning", reageerde Nayel Nassar toen hij de eerste prijs in ontvangst nam. De Egyptenaar won gisteravond met met zijn betrekkelijke nieuwe paard El Conde (v. Filou De Muze) de viersterren 1,45-rubriek in Wellington. In de Tabel A direct op tijd was hij zijn voormalige landgenoot Abdel Saïd, nu rijdend voor België, 0,19 seconden te snel af.

Nassar kreeg de elfjarige El Conde in november in het vizier en debuteerde met de ruin begin februari. “Het kostte ons een tijdje om het voor elkaar te krijgen, maar ik ben erg blij dat we [Evergate Stables] hem konden kopen, want hij is zo’n coole toevoeging aan het team,” zei Nassar. “Hij is echt een vechter in de ring.” Nayel Nassar pakte de overwinning in de 1,45m-proef met een foutloze ronde in 57,84 seconden.

Tweede plek voor Abdel Saïd

De nieuwbakken Belg Abdel Saïd kwam nog dicht in de buurt van Nassars tijd. Saïd stuurde Bandit Savoie (v. Qlassic Bois Margot) foutloos rond in 58,03 seconden. Laura Kraut werd derde op Calgary Tame (v. Old Chap Tame) in 58,55 seconden. Ook Jessica Mendoza kwam nog onder de 59 seconden. De Britse werd vierde op Dublin (v. Cobra) in 58,88 seconden.

Sampson wint 2* 1,45m

In de 2* 1,45m-rubriek ging de zege naar Matthew Sampson en zijn tienjarige Iers gefokte Curraghgraigue Obos Flight (v. Obos Quality 004). In de elf man sterke barrage was de Brit de snelste foutloze met de tijd van 38,62 seconden. De Amerikaanse Caelinn Leahy finishte in de tweede tijd van 38,75 seconden met Coldplay 31 (v. Cassini II). Wesley Newlands uit Canada kwam met Maestro Van Het Binnenveld (v. Hunter’s Scendix) tot een tijd van 40,30 seconden en werd derde.

Smolders’ Une de L’Othain

In de nationale 1,40m-rubriek was er een opvallende tweede plaats voor de 24-jarige Emma Marlow. De Amerikaanse debuteerde met Harrie Smolders’ Une de L’Otain (v. Conterno Grande). In de barrage moest ze de winst laten aan Jonathan McCrea die op Corlencia BC (v. Corlensky G) die als enige dubbel nul bleef.

Bron Horses.nl/Persbericht WEF