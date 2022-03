Roberto Teran Tafur en Antonio Martinez winnen de twee Welcome-rubrieken in Wellington

Week acht van het Winter Equestrian Festival in Wellington begon gisteren met twee 4* 1,45m-rubrieken direct op tijd. In de eerste groep ging de zege naar de Colombiaan Roberto Teran Tafur met Gabrovo (v. Grey Top). Onder kunstlicht werd de tweede Welcome-rubriek gehouden. Hierin was de Venezolaan Antonio Martinez de beste op Forman De Virton (v. Aragorn Van Schuttershof).

Twee Colombianen en een Ier steden op de eerste plek in de eerste 1,45m-rubriek. Roberto Teran Tafur stuurde in het eerste deel van de groep zijn betrekkelijke nieuwe aanwinst Gabrovo naar de snelste tijd van 62,14 seconden. Zijn landgenoot John Perez kwam met zijn eerste paard Voodoo 10 (v. Valentino) het dichts bij. Perez klokte 62,61 seconden.

Twee KWPN’ers in top vijf

Met zijn tweede paard, de KWPN-merrie Gigi-Carmen (v. Bacardi VDL) was Perez ook snel. De foutloze ronde in 63 seconden leverde hem de vierde plek op. Max Wachman nestelde zich er nog tussen door met Ikaros (v. Chelltago Z) een tijd van 62,89 seconden te noteren. De top vijf werd vol gemaakt door Tiffany Foster die op de KWPN’er Incredible Bleu (v. Zirocco Blue VDL) foutloos bleef in 63,50 seconden.

Onder kunstlicht

Onder kunstlicht werd de tweede 1,45m-proef gehouden. Aan het einde van de rubriek werden de snelste tijden gereden. Halverwege de rubriek ging Jad Dana aan de leiding met tienjarige Holsteiner Caro W (v. Castelan II). De ruiter die uitkomt voor Libanon had een tijd neergezet van 66,38 seconden. Hij werd hiermee uiteindelijk vierde.

Martinez verwijst Mendoza naar tweede plek

Eerst ging de Amerikaanse Heather Caristo-Williams Dana voorbij door met Marciano MVF (v. Stakkato) te finishen in 65,70 seconden. Een paar combinaties later stuurde Jessica Mendoza haar I’m Special de Muze-zoon I-Cap CL Z vijf seconden sneller rond en leek met een tijd van 60,99 seconden te winnen. Toch was het Antonio Martinez die er toch nog onder door dook met de vlugge Forman de Virton. De man uit Venezuela klokte een eindtijd van 60,24 seconden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF