Smolders vierde in Wellington met Une de L’Othain

Op het Winter Equestrian Festival in Wellington gingen 49 ruiters van start in de 4* 1,45m-rubriek direct op tijd. De winst ging naar de Canadese Nicole Walker en Atout Des Trambles (v. Nectar Des Forets). Het paar was bijna een seconde sneller dan de nummer twee, Jessica Springsteen met de eveneens Frans gefokte Volage Du Val Henry (v. Quidam de Revel). Harrie Smolders reed Une de L'Othain (v. Conterno Grande) in een vlotte foutloze ronde naar de vierde plek.

Harrie Smolders kwam als negende in de ring met Franse merrie Une de L’Othain. Hij pakte de leiding met een foutloze rit in 60,29 seconden. Jessica Springsteen was de eerste die Smolders voorbij reed. De Amerikaanse klokte met Voltage Du Val Henry 59,11 seconden.

Vier Frans gefokte paarden op kop

Aan het einde van de rubriek nestelde Nathalie Dean zich nog tussen Smolders en Springsteen in met de Frans gefokte Dotcom d’Authuit (v. Diamant De Semilly). Daarmee kwam de eerste vier plaatsen in handen van Selle Français-paarden. Dean kwam net onder de 60 seconden met haar tijd van 59,94 seconden.

Gekocht vanaf video

Nicole Walker was met nog vier starts te gaan uiteindelijk de snelste van het veld. De Canadese reed met de twaalfjarige Atout des Trambles een tijd van 58,36 seconden. Ze kocht vorig jaar het paard vanaf een video omdat reizen niet ging door de Covid-pandemie. “Hij werd opgeleid door een vrouw die ook in mijn stijl rijdt, wat geruststellend is, maar het belangrijkste is dat hij werd aanbevolen door mijn coach Cian O’Connor en ik vertrouw echt op zijn oordeel.”

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht WEF