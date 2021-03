Smolders wint openingsproef Wellington: ‘Waarom proberen we het vandaag niet eens’

Met de merrie Une de l'Othain (v. Conterno Grande) won Harrie Smolders vannacht de 5* openingsrubriek van week 11 van het WEF in Wellington. Smolders hield de Mexicaan Eugenio Garza Perez met Caracas (v. Cachas) 0,05 seconden achter zich. Op de derde plaats kwam opnieuw een Mexicaan, Patricio Pasquel die met Yoga Santa Rosa (v. Eldorado vd Zeshoek TN) 0,48 langzamer was dan Smolders.

Guilherme Jorge had als openingsproef een 1,45m Twee Fasen gebouwd. Bijna de helft van de ruiters bleef dubbel nul. Met startnummer 30 reed Harrie Smolders Une de l’Othain foutloos rond in een tijd van 29,70 seconden. Hij dook daarmee 0,05 seconden onder de tijd van Eugenio Garza Perez die net daarvoor met de Holsteiner Caracas 29,75 seconden op de klokken had gezet.

‘Het was vandaag mijn beurt om te winnen’

“Deze week was het plan om alleen deze klasse met Une de l’Othain te doen, omdat ze meestal in de zwaardere klassen loopt,” zei Smolders na afloop. “Met dat plan in mijn achterhoofd dacht ik: “Waarom proberen we het vandaag niet eens?” Ze is niet het typische speedpaard, maar ze liep elke bocht heel soepel en zag elke afstand al vrij vroeg, zodat alles volgens plan verliep. Ze is goed op alle soorten ondergronden. Ze heeft veel vermogen, is erg voorzichtig, en ik denk dat het vandaag het mijn beurt was om te winnen.”

Top vijf

Patricio Pasquel nam de derde plaats voor zijn rekening met Yoga Santa Rosa, een negenjarige dochter van Eldorado van de Zeshoek TN. Het paar realiseerde een tijd van 30,18 seconden. De top vijf werd volgemaakt door Shane Sweetnam met Indra van de Oude Heihoef (v. Casantos) en Adrienne Sternlicht op Lafayette van Overis (v. Kashmir van Schuttershof).

O’Connor wint 1,40m

Cian O’Connor won de 5* 1,40m rubriek met de achtjarige Dourados (v. Diarado). De Ier stuurde de Westfaler foutloos rond met in de tweede fase een tijd van 32,96 seconden. Darragh Kenny werd tweede op GK Casper (v. Canto) in 33,62 seconden. Op de derde plaats eindigde Martin Fuchs met Conner 70 (v. Connor) in 36.31 seconden. Harrie Smolders reed in deze proef Bingo du Parc (v. Mylord Carthago) met een tijdfout naar de veertiende plaats.

Kijk hier naar de winnende rit van Harrie Smolders en Une de l’Othain.

Klik hier voor de uitslagen.