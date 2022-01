Susan Pape en Harmony’s Eclectisch naar nieuw record in GP: 73,239%

Susan Pape zette twee weken geleden al een nieuw record neer in de kür met Harmony's Eclectisch (v. Zenon): 77,005% op het Global Dressage Festival in Wellington. Deze week was er een nieuw record voor het fokproduct van familie Andeweg in de Grand Prix met 73,239%.

De KWPN-gefokte Eclectisch, die in 2017 door Harmony Sport Horses werd aangeschaft voor Susan Pape, loopt nu zijn tweede jaar Grand Prix en lijkt de laatste tijd steeds beter te worden. “Eclectisch was on fire, en hij gaf een geweldig gevoel”, aldus de 60-jarige echgenote van Ingo Pape, die als laatste in de ring kwam in Wellington. “Hij was echt gefocust en voor mij, en om te winnen is fantastisch. Hij liep een foutloze proef. Ik heb soms problemen met de wissels, maar dat ligt niet aan het paard, maar aan mij.”

“Het galopwerk vond ik foutloos en met veel expressie. Hij maakte mooie pirouettes en de wissels waren altijd mooi groot. Toen ik de laatste middellijn opdraaide, dacht ik: ‘Ah, dat is cool.’ Hopelijk kan ik nog zo’n rit neerzetten in de Spécial. Dat zou geweldig zijn.”

Klik hier voor een video van de proef

Niemand over de 70

Op de Grand Prix-dag van deze GDF (vier Grand Prix-rubrieken) ging verder één combinatie over de 70%: de Canadese Pia Fortmüller met Frieda (70,457%) in de CDI 3* Grand Prix (voor Spécial). Benjamin Ebeling won met Indeed de 3* Grand Prix (voor kür) en Paula Matute Guimon de 4* Grand Prix (voor kür).

Alle uitslagen